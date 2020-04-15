Кондиционеры с установкой в Москве

Обычно ни у кого не возникает особых проблем с тем, как дешево приобрести кондиционер в интернет магазине или же в обычном магазине, но к самому выбору необходимо отнестись с полной серьезностью, ведь от этого напрямую зависит срок службы и продуктивность работы. Мы рекомендуем обратить внимание на такие характеристики:

Тип и конструкция; Способ монтажа;

Тип компрессора; Мощность; Энергоэффективность;

Уровень шума;

Функциональность;

Тип хладагента;

Допустимая температура снаружи.

Один из важнейших параметров – это мощность, которая подбирается в соответствии с площадью помещения, так как следует понимать, что недостаточно мощные устройства будут все время работать на пике своих возможностей, а покупка чересчур мощного аппарата экономически нецелесообразна. Современные системы помимо охлаждения способны работать также на обогрев, осушать, очищать и вентилировать воздух в помещении. Если вам нужна помощь, то позвоните или напишите нам, и мы с радостью проконсультируем вам по всем возникшим вопросам, поможем с подбором и оформим заказ.