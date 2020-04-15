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Кондиционеры с установкой в Москве

Обновлено: Акция 2020! Недорогие кондиционеры с установкой

Компания  Климавент приветствует Вас и предлагает купить  кондиционеры с установкой недорого в  Москве и Московской области от официальных дилеров. Мы работаем в этой сфере с 2006 года, нашими клиентами являются многие известные организации: государственные и промышленные, торговые и офисные центры, банки. Мы накопили огромный опыт в данной отрасли, благодаря чему можем предложить своим клиентам только самое лучшее климатическое оборудование.

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Рекомендуем
Акция -10%
Тихий 24 дБа!
Арт. 377598
Кондиционер AUX ASW-H07A4/FP-R1
Площадь до:
20 м2.
Тип:
Обычный On/Off
Шум:
24 дБА
Фильтры:
Cтандарт
Холод:
2.1 кВт.
Страна производства:
Китай
15 990 Р 17 589 Р
Акция -10%
Тихий 22 дБа
Сделан на Midea
Арт. 005668
Кондиционер Royal Clima RC-PX25HN
Площадь до:
25 м2.
Тип:
Обычный On/Off
Шум:
22 дБА
Фильтры:
Улучшенные
Холод:
2.5 кВт.
Страна производства:
Китай
17 290 Р 19 019 Р
Рекомендуем
Арт. 496836
Кондиционер Samsung AR07TQHQAURNER/AR07TQHQAURXER
Площадь до:
20 м2.
Тип:
Обычный On/Off
Шум:
28 дБА
Фильтры:
Cтандарт
Холод:
2.19 кВт.
Страна производства:
Китай
17 600 Р
Рекомендуем
Акция -10%
Очень тихий 23 дБа!
Арт. 325989
Кондиционер Pioneer KFR20MW / KOR20MW
Площадь до:
20 м2.
Тип:
Обычный On/Off
Шум:
23 дБА
Фильтры:
Улучшенные
Холод:
2.25 кВт.
Арт. произв.:
184-66-12173
Страна производства:
Китай
17 800 Р 19 580 Р
Рекомендуем
Акция -10%
Тихий 24 дБа!
Арт. 740511
Кондиционер AUX ASW-H09A4/FP-R1
Площадь до:
26 м2.
Тип:
Обычный On/Off
Шум:
24 дБА
Фильтры:
Cтандарт
Холод:
2.6 кВт.
Страна производства:
Китай
17 990 Р 19 789 Р
Новинка
Сделан на Midea
Арт. 138277
Кондиционер Royal Clima RC-PX30HN
Площадь до:
30 м2.
Тип:
Обычный On/Off
Шум:
24 дБА
Фильтры:
Улучшенные
Холод:
3 кВт.
Страна производства:
Китай
18 290 Р
Рекомендуем
Акция -10%
Очень тихий 23 дБа!
Арт. 590966
Кондиционер Pioneer KFR25MW / KOR25MW
Площадь до:
25 м2.
Тип:
Обычный On/Off
Шум:
23 дБА
Фильтры:
Улучшенные
Холод:
2.55 кВт.
Арт. произв.:
208-66-13704
Страна производства:
Китай
20 100 Р 22 110 Р
Скидка промокод 10%
Самый надежный в мире!
Арт. 993786
Кондиционер Gree GWH07AAA-K3NNA2A Bora
Площадь до:
20 м2.
Тип:
Обычный On/Off
Шум:
26 дБА
Фильтры:
Улучшенные
Холод:
2.2 кВт.
Страна производства:
Китай
22 880 Р

Особенности выбора кондиционера

Особенности выбора кондиционера

Обычно ни у кого не возникает особых проблем с тем, как дешево приобрести кондиционер в интернет магазине или же в обычном магазине, но к самому выбору необходимо отнестись с полной серьезностью, ведь от этого напрямую зависит срок службы и продуктивность работы. Мы рекомендуем обратить внимание на такие характеристики:

  • Тип и конструкция; Способ монтажа;
  • Тип компрессора; Мощность; Энергоэффективность;
  • Уровень шума;
  • Функциональность;
  • Тип хладагента;
  • Допустимая температура снаружи.

Один из важнейших параметров – это мощность, которая подбирается в соответствии с площадью помещения, так как следует понимать, что недостаточно мощные устройства будут все время работать на пике своих возможностей, а покупка чересчур мощного аппарата экономически нецелесообразна. Современные системы помимо охлаждения способны работать также на обогрев, осушать, очищать и вентилировать воздух в помещении. Если вам нужна помощь, то позвоните или напишите нам, и мы с радостью проконсультируем вам по всем возникшим вопросам, поможем с подбором и оформим заказ.

Каталог продукции

Настенные кондиционеры
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Промышленные кондиционеры
Дополнительные оборудование
Климатическое оборудование
Тепловые насосы

Что мы можем предложить

Что мы можем предложить

Мы занимаемся продажей и установкой кондиционеров и климатических систем ведущих мировых брендов, таких как:  DaikinMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyFujitsuToshibaPanasonicHitachi и пр. В каталоге нашего сайта представлена техника из следующих категорий:

Если вас интересует другое оборудование, то здесь вы также сможете найти:

С помощью таких устройств вы существенно улучшите микроклимат в помещении или на объекте, что в свою очередь положительно скажется на здоровье, самочувствии и работоспособности всех людей, находящихся внутри.

Наши преимущества Наши преимущества
На рынке с 2003 года
Мы разговариваем с клиентом на его языке и объясняем сложное простыми словами
Оперативно решаем вопрос каждого клиента
Оплата наличными, на расчетный счет, банковской картой
150+ пунктов самовывоза по всей России

Преимущества сотрудничества с нашей компанией

Преимущества сотрудничества с нашей компанией
  • Широкий ассортимент;
  • Продукция проверенных и надежных производителей;
  • Гибкая ценовая политика, скидки и акции;
  • Установка кондиционеров по очень низким ценам;
  • Индивидуальный подход к каждому покупателю;
  • Быстрая доставка по всей территории РФ;
  • Гарантия высокого качества;
  • Безупречный сервис;
  • Отличная репутация.

Обратившись к нам, вы сэкономите свое время и деньги, и гарантированно останетесь довольны уровнем обслуживания.

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Отзывы о нас Отзывы о нас
Хороший магазин. Ассортимент кондиционеров большой, цены невысокие, хорошее обслуживание...
 — Марина Бурцева, г. Астрахань
Заказали тут кондиционер для дома, спасибо консультанту который порекомендовал мне Daikin...
 — Розанов Максим, г. Тюмень
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